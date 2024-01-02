Россияне снова запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны

Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: скриншот

Россияне снова запустили иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Из-за их угрозы по Украине раздается воздушная тревога.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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По информации, один из таких дронов сейчас летит по Кировоградской области курсом на Черкасскую.

Источник: соцсети

По состоянию на 20:21 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено о 20:47: "шахед" изменил курс, и сейчас летит по Кировоградской области в направлении Полтавской.

Источник: соцсети

Напомним, что сегодня вечером, 2 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Раздалась тревога и в Киеве: город был тоже под угрозой баллистических ракет "Искандер".