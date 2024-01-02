Россияне снова запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны
Россияне снова запустили иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Из-за их угрозы по Украине раздается воздушная тревога.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Куда летят вражеские "шахеды"
По информации, один из таких дронов сейчас летит по Кировоградской области курсом на Черкасскую.
По состоянию на 20:21 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Обновлено о 20:47: "шахед" изменил курс, и сейчас летит по Кировоградской области в направлении Полтавской.
Напомним, что сегодня вечером, 2 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Раздалась тревога и в Киеве: город был тоже под угрозой баллистических ракет "Искандер".
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