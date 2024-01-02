У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

Сьогодні ввечері, 2 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.

Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Моніторингові Telegram-канали повідомляють про вибух у Снігурівці Миколаївської області.

Допис про вибух у Снігурівці. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

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