У деяких областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
Сьогодні ввечері, 2 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.
Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Моніторингові Telegram-канали повідомляють про вибух у Снігурівці Миколаївської області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.
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