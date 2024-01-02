В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

Работа ППО. Фото: ОК "Север"

Сегодня вечером, 2 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о взрыве в Снегиревке Николаевской области.

Сообщение о взрыве в Снегиревке. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеские цели.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Киева и Харькова. Он подчеркнул, что именно "петриоты", "айрисы", "насамсы" спасли сотни жизней украинцев.