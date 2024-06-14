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Російські бомбардувальники готуються до взльотів — попередження від ППО України

14 червня 2024 01:29
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Загроза бойового застосування російських Ту-95МС
Російський бомбардувальник Ту-95МС. Фото ілюстративне: rg.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В Україні — висока загроза бойового застосування російських Ту-95МС. Орієнтовний вихід бомбардувальників на пускові рубежі — близько другої ночі.

Про це повідомляють військові Повітряних сил ЗСУ.  

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У ЗСУ попередили укранців, що російські Ту-95МС можуть вийти на пускові рубежі о 02:00. 

В Україні — загроза застосування російських Ту-95МС
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Нагадаємо, 13 червня, о 23:30, Повітряні сили ЗСУ зафіксували виліт ракетоносних літаків Ту-22 М3 та Ту-95 МС у Росії. Ту-22 летіли південно-західним курсом.

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повітряна тривога

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