Російські окупанти атакували Полтавщину — чи є постраждалі
2 лютого 2024 23:37
Наслідки російської атаки дронами. Ілюстративне фото: УНІАН
У Полтаві пролунали вибухи у вечір п'ятниці, 2 лютого. Внаслідок цього є влучання в Миргородському районі.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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Він зазначив, що під час останньої повітряної тривоги в регіоні було чути звуки вибухів.
"За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає", — додав посадовець.
Повітряна атака в Україні 2 лютого
Ввечері 2 лютого здійснила запуск дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок цього в окремих областях України лунала повітряна тривога.
Також Повітряні Сили ЗСУ попередили про запуск ворожих "шахедів" в напрямку Одеси. Росія запустила чергові БпЛА в п'ятницю, 2 лютого.
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