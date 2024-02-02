Російські окупанти атакували Полтавщину — чи є постраждалі

Наслідки російської атаки дронами. Ілюстративне фото: УНІАН

У Полтаві пролунали вибухи у вечір п'ятниці, 2 лютого. Внаслідок цього є влучання в Миргородському районі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Він зазначив, що під час останньої повітряної тривоги в регіоні було чути звуки вибухів.

"За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає", — додав посадовець.

Скриншот допису з Telegram Філіпа Проніна

Повітряна атака в Україні 2 лютого

Ввечері 2 лютого здійснила запуск дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок цього в окремих областях України лунала повітряна тривога.

Також Повітряні Сили ЗСУ попередили про запуск ворожих "шахедів" в напрямку Одеси. Росія запустила чергові БпЛА в п'ятницю, 2 лютого.