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Російські окупанти атакували Полтавщину — чи є постраждалі

2 лютого 2024 23:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російські окупанти атакували Полтавщину — чи є постраждалі
Наслідки російської атаки дронами. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Полтаві пролунали вибухи у вечір п'ятниці, 2 лютого. Внаслідок цього є влучання в Миргородському районі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

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Він зазначив, що під час останньої повітряної тривоги в регіоні було чути звуки вибухів. 

"За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає", — додав посадовець. 

атака на полтавщину
Скриншот допису з Telegram Філіпа Проніна

Повітряна атака в Україні 2 лютого

Ввечері 2 лютого здійснила запуск дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок цього в окремих областях України лунала повітряна тривога. 

Також Повітряні Сили ЗСУ попередили про запуск ворожих "шахедів" в напрямку Одеси. Росія запустила чергові БпЛА в п'ятницю, 2 лютого.

вибух
Полтавська область
дрон Шахід-136
війна в Україні

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