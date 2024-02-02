Повітряна тривога в Україні 2 лютого — що відомо

Армія РФ запустила "шахеди" — куди рухаються ворожі БпЛА
Повітряні Сили ЗСУ попередили про запуск ворожих "шахедів" в напрямку Одеси. Росія запустила чергові БпЛА в п'ятницю, 2 лютого.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! "Шахеди" на Одещині, прямують у напрямку Одеси!" — йдеться у повідомленні.
Оновлено 22:44. Наразі "шахеди" на Вінничині рухаються у північно-західному напрямку. А ворожі дрони на Черкащині прямують на Київщину.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Одеській;
- Харківській.
Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.
Також ми писали, що загарбники завдали авіаудару по центру Херсона в п'ятницю, 2 лютого. Як стало відомо, армія РФ обстріляла житлову забудову в центрі Херсона.
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