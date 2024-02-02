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Армія РФ запустила "шахеди" — куди рухаються ворожі БпЛА

2 лютого 2024 22:42
оновлено: 22:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні 2 лютого — що відомо
"Шахеди" в небі. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Повітряні Сили ЗСУ попередили про запуск ворожих "шахедів" в напрямку Одеси. Росія запустила чергові БпЛА в п'ятницю, 2 лютого.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

"Увага! "Шахеди" на Одещині, прямують у напрямку Одеси!" — йдеться у повідомленні.

запуск дронів
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Оновлено 22:44. Наразі "шахеди" на Вінничині рухаються у північно-західному напрямку. А ворожі дрони на Черкащині прямують на Київщину. 

загроза шахедів
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека 

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Одеській;
  • Харківській. 
загроза безпілотників
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Також ми писали, що загарбники завдали авіаудару по центру Херсона в п'ятницю, 2 лютого. Як стало відомо, армія РФ обстріляла житлову забудову в центрі Херсона.

ЗСУ
безпілотники
Одеська область
дрон Шахід-136
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дрони
війна в Україні

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