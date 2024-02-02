Повітряна тривога в Україні 2 лютого — що відомо

"Шахеди" в небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряні Сили ЗСУ попередили про запуск ворожих "шахедів" в напрямку Одеси. Росія запустила чергові БпЛА в п'ятницю, 2 лютого.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! "Шахеди" на Одещині, прямують у напрямку Одеси!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Оновлено 22:44. Наразі "шахеди" на Вінничині рухаються у північно-західному напрямку. А ворожі дрони на Черкащині прямують на Київщину.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Вінницькій;

Черкаській;

Одеській;

Харківській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли Нікополь в п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Також ми писали, що загарбники завдали авіаудару по центру Херсона в п'ятницю, 2 лютого. Як стало відомо, армія РФ обстріляла житлову забудову в центрі Херсона.