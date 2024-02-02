Воздушная тревога в Украине 2 февраля — что известно

Армия РФ запустила "шахеды" — куда двигаются вражеские БпЛА
Воздушные Силы ВСУ предупредили о запуске вражеских "шахедов" в направлении Одессы. Россия запустила очередные БпЛА в пятницу, 2 февраля.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
"Внимание! "Шахеды" в Одесской области, направляются в направлении Одессы!" — говорится в сообщении.
Обновлено 22:44. Сейчас "шахеды" в Винницкой области двигаются в северо-западном направлении. А вражеские дроны в Черкасской области направляются на Киевскую область.
Где есть опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Винницкой;
- Черкасской;
- Одесской;
- Харьковской.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь в пятницу, 2 февраля. В результате этого пострадали два человека.
Также мы писали, что захватчики нанесли авиаудар по центру Херсона в пятницу, 2 февраля. Как стало известно, армия РФ обстреляла жилую застройку в центре Херсона.
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