Воздушная тревога в Украине 2 февраля — что известно

"Шахеды" в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушные Силы ВСУ предупредили о запуске вражеских "шахедов" в направлении Одессы. Россия запустила очередные БпЛА в пятницу, 2 февраля.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! "Шахеды" в Одесской области, направляются в направлении Одессы!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Обновлено 22:44. Сейчас "шахеды" в Винницкой области двигаются в северо-западном направлении. А вражеские дроны в Черкасской области направляются на Киевскую область.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Винницкой;

Черкасской;

Одесской;

Харьковской.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь в пятницу, 2 февраля. В результате этого пострадали два человека.

Также мы писали, что захватчики нанесли авиаудар по центру Херсона в пятницу, 2 февраля. Как стало известно, армия РФ обстреляла жилую застройку в центре Херсона.