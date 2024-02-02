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Армия РФ запустила "шахеды" — куда двигаются вражеские БпЛА

2 февраля 2024 22:42
обновлено: 22:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине 2 февраля — что известно
"Шахеды" в небе. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Воздушные Силы ВСУ предупредили о запуске вражеских "шахедов" в направлении Одессы. Россия запустила очередные БпЛА в пятницу, 2 февраля.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! "Шахеды" в Одесской области, направляются в направлении Одессы!" — говорится в сообщении.

запуск дронов
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Обновлено 22:44. Сейчас "шахеды" в Винницкой области двигаются в северо-западном направлении. А вражеские дроны в Черкасской области направляются на Киевскую область. 

угроза шахедов
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Винницкой;
  • Черкасской;
  • Одесской;
  • Харьковской.
угроза беспилотников
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь в пятницу, 2 февраля. В результате этого пострадали два человека.

Также мы писали, что захватчики нанесли авиаудар по центру Херсона в пятницу, 2 февраля. Как стало известно, армия РФ обстреляла жилую застройку в центре Херсона.

ВСУ
беспилотники
Одесская область
дрон Шахид-136
воздушная тревога
дроны
война в Украине

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