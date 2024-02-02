Российские оккупанты атаковали Полтавскую область — есть ли пострадавшие

Последствия российской атаки дронами. Иллюстративное фото: УНИАН

В Полтаве раздались взрывы в вечер пятницы, 2 февраля. В результате этого есть попадание в Миргородском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Он отметил, что во время последней воздушной тревоги в регионе были слышны звуки взрывов.

"По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет", — добавил чиновник.

Скриншот сообщения из Telegram Филиппа Пронина

Воздушная атака в Украине 2 февраля

Вечером 2 февраля осуществила запуск дронов-камикадзе Shahed-136. В результате этого в отдельных областях Украины звучала воздушная тревога.

Также Воздушные Силы ВСУ предупредили о запуске вражеских "шахедов" в направлении Одессы. Россия запустила очередные БпЛА в пятницу, 2 февраля.