Российские оккупанты атаковали Полтавскую область — есть ли пострадавшие
В Полтаве раздались взрывы в вечер пятницы, 2 февраля. В результате этого есть попадание в Миргородском районе.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Что известно об обстрелах Полтавской области 2 февраля
Он отметил, что во время последней воздушной тревоги в регионе были слышны звуки взрывов.
"По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет", — добавил чиновник.
Воздушная атака в Украине 2 февраля
Вечером 2 февраля осуществила запуск дронов-камикадзе Shahed-136. В результате этого в отдельных областях Украины звучала воздушная тревога.
Также Воздушные Силы ВСУ предупредили о запуске вражеских "шахедов" в направлении Одессы. Россия запустила очередные БпЛА в пятницу, 2 февраля.
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