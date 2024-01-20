Російські окупанти, ймовірно, планують локально наступати по всій лінії фронту, — ISW

Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ

Російські окупанти, можливо, проводитимуть локальні наступальні операції та більш масштабні наступальні дії по всій лінії фронту, аби змусити українські війска витрачати матеріальні та людські ресурси, аби оборонятися. За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ підполковника Володимира Фітьо, весь східний фронт від Куп'янська до Бахмута перебуває в активній фазі.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Фітьо зазначив, що поки українські військові знищують ворожі танки та бронетехніку, окупанти мають "великий резерв ресурсів".

"Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська нещодавно "перейшли в наступ" на певних ділянках Лиманського напрямку, зокрема, на захід від Сватового та на захід і південний захід від Кремінної", — зазначається в матеріалі.

За словами Машовця, окупанти, ймовірно, ведуть підготовку до більш масштабних дій на Лиманському напрямку в найближчий час.

Підтвердження таких дій від росіян

Своєю чергою російський мілблогер, який пов'язаний з Кремлем, запевняв, що армія РФ розпочала "масований наступ" на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

"За оцінками ISW, російські війська можуть активізувати зусилля для захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів. Російські джерела неодноразово підтверджували наміри Росії продовжувати активні операції по всій території України, спрямовані на знищення суверенітету і територіальної цілісності України", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, західні спецслужби прогнозують, що війна між Росією та Україною триватиме щонайменше ще два роки. При цьому війна затягнеться, незалежно від розвитку подій у політиці США цього року.