Российские оккупанты, вероятно, планируют локально наступать по всей линии фронта, — ISW

Российские оккупанты. Фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты, возможно, будут проводить локальные наступательные операции и более масштабные наступательные действия по всей линии фронта, чтобы заставить украинские войска тратить материальные и человеческие ресурсы, чтобы обороняться. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ подполковника Владимира Фитьо, весь восточный фронт от Купянска до Бахмута находится в активной фазе.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Фитьо отметил, что пока украинские военные уничтожают вражеские танки и бронетехнику, оккупанты имеют "большой резерв ресурсов".

"Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска недавно "перешли в наступление" на определенных участках Лиманского направления, в частности, к западу от Сватового и к западу и юго-западу от Кременной", — отмечается в материале.

По словам Машовца, оккупанты, вероятно, ведут подготовку к более масштабным действиям на Лиманском направлении в ближайшее время.

Подтверждение таких действий от россиян

В свою очередь российский милблогер, связанный с Кремлем, уверял, что армия РФ начала "массированное наступление" на Купянско-Лиманском направлении.

"По оценкам ISW, российские войска могут активизировать усилия для захвата Купянска Харьковской области в ближайшие недели. Российские источники неоднократно подтверждали намерения России продолжать активные операции по всей территории Украины, направленные на уничтожение суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавили в сообщении.

Напомним, западные спецслужбы прогнозируют, что война между Россией и Украиной будет длиться, по меньшей мере, еще два года. При этом война затянется независимо от развития событий в политике США в этом году.