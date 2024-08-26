Атака на Україну 26 серпня — ЗСУ збили ракету РФ на Закарпатті

Російські ракети долетіли до Закарпаття — в ОВА показали відео ліквідації ворожої цілі
26 серпня 2024 10:31
Військові збивають російську ракету. Фото: скриншот з відео
Українські військові під час ранкової масованої атаки збили російську крилату ракету. Вона прямувала до Закарпатської області.
Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита та показав відповідне відео.
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За словами Микити, закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збив російську крилату ракету на межі Закарпатської та Львівської областей. Вона прямувала на Закарпаття.
"Дякуємо, побратими, за професіоналізм та збережені життя! Ми пишаємося! Закарпаття пишається!" — наголосив очільник ОВА.
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