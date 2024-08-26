Атака на Украину 26 августа — ВСУ сбили ракету РФ на Закарпатье

Военные сбивают российскую ракету. Фото: скриншот с видео

Украинские военные во время утренней массированной атаки сбили российскую крылатую ракету. Она направлялась в Закарпатскую область.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита и показал соответствующее видео.

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По словам Микиты, закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбил российскую крылатую ракету на границе Закарпатской и Львовской областей. Она направлялась на Закарпатье.

"Спасибо, собратья, за профессионализм и сохраненные жизни! Мы гордимся! Закарпатье гордится!" — подчеркнул глава ОВА.