Атака на Украину 26 августа — ВСУ сбили ракету РФ на Закарпатье

Российские ракеты долетели до Закарпатья — в ОВА показали видео ликвидации вражеской цели
26 августа 2024 10:31
Военные сбивают российскую ракету. Фото: скриншот с видео
Украинские военные во время утренней массированной атаки сбили российскую крылатую ракету. Она направлялась в Закарпатскую область.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита и показал соответствующее видео.
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По словам Микиты, закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбил российскую крылатую ракету на границе Закарпатской и Львовской областей. Она направлялась на Закарпатье.
"Спасибо, собратья, за профессионализм и сохраненные жизни! Мы гордимся! Закарпатье гордится!" — подчеркнул глава ОВА.
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