Російські військові блогери вимагають у влади чіткішого пояснення за що і для чого воює РФ

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Дехто з російських мілблогерів заявив про своє невдоволення щодо відсутності чітких цілей війни РФ в Україні. За їхніми словами, Росія має окреслити їх перш, ніж говорити про паузу або завершення війни.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Відсутність цілей РФ у війні проти України

Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ має продовжувати активно свої операції в Україні. Таку думку висловило й декілька російських мілблогерів. Своєю чергою всі вони занепокоїлися щодо військової підтримки України з боку Заходу.

За словами Лаврова, зараз західні країни намагаються "заморозити" війну, аби мати більше часу для того, щоб надати Україні більше озброєння для "майбутніх нападів на Росію".

"Кілька російських мілблогерів аналогічно стверджували, що будь-яке "перемир'я" або пауза у війні піде тільки на користь Україні і дозволить українським силам відпочити, переоснаститися і відновити наступальні операції", — йдеться у повідомленні.

Також один із мілблогерів РФ заявив, що відсутність чіткого визначення перемоги російської армії призвела до внутрішньої дестабілізації в РФ.

Плани окупантів

Інші мілблогери кажуть, що Україна досі контролює декілька територій та зауважує, що РФ не повинна йти на жодні перемовини до того часу, поки їй не вдасться окупувати решту чотирьох окупованих областей (Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області). Також вони планують захопити Одеську та Миколаївську області.

"Очевидна відсутність консенсусу щодо того, що саме вважати перемогою Росії, посилює занепокоєння з приводу сприйняття темпів війни в російському інформаційному просторі — занепокоєння, яке все частіше знаходить своє відображення на найвищих рівнях російського уряду", — додають в ISW.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії опублікувало бюджет Росії на 2024 рік. Звідти стало відомо, що наступного року країна-агресор різко збільшує кількість витрат на військово-промисловий комплекс та збройні сили.