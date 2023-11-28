Российские военные блоггеры требуют у властей более четкого объяснения за что и зачем воюет РФ

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Некоторые российские милблогеры заявили о своем недовольстве по поводу отсутствия четких целей войны РФ в Украине. По их словам, Россия должна определить их прежде, чем говорить о паузе или завершении войны.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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Отсутствие целей РФ в войне против Украины

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ должна продолжать активно свои операции в Украине. Такое мнение высказали и несколько российских милблогеров. В свою очередь все они обеспокоились военной поддержкой Украины со стороны Запада.

По словам Лаврова, сейчас западные страны пытаются "заморозить" войну, чтобы иметь больше времени для того, чтобы предоставить Украине больше вооружение для "будущих нападений на Россию".

"Несколько российских милблогеров аналогично утверждали, что любое "перемирие" или пауза в войне пойдет только на пользу Украине и позволит украинским силам отдохнуть, переоснаститься и возобновить наступательные операции", — говорится в сообщении.

Также один из милблогеров РФ заявил, что отсутствие четкого определения победы российской армии привело к внутренней дестабилизации в РФ.

Планы оккупантов

Другие милблогеры говорят, что Украина до сих пор контролирует несколько территорий и отмечает, что РФ не должна идти ни на какие переговоры до тех пор, пока ей не удастся захватить оставшиеся четыре оккупированных областей (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области). Также они планируют захватить Одесскую и Николаевскую области.

"Очевидное отсутствие консенсуса по поводу того, что именно считать победой России, усугубляет беспокойство по поводу восприятия темпов войны в российском информационном пространстве — беспокойство, которое все чаще находит свое отражение на самых высоких уровнях российского правительства", — добавляют в ISW.

Напомним, Минобороны Великобритании опубликовало бюджет России на 2024 год. Оттуда стало известно, что на следующий год страна-агрессор резко увеличивает количество расходов на военно-промышленный комплекс и вооруженные силы.