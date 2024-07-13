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Російські загарбники шукають "ветеранів СВО" для зомбування школярів на ТОТ

13 липня 2024 11:49
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Окупанти зомбують українських дітей
Російський загарбник виступає перед дітьми в школі. Фото: росЗМІ
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

На тимчасово окупованих територіях України ворог проводить кампанію героїзації російських загарбників. Зокрема, росіяни організовують лекції так званих "ветеранів СВО" для українських школярів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у суботу, 13 липня.

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"На тимчасово окупованих територіях триває героїзація злочинців, мародерів, ґвалтівників й всіх інших кого пропагандисти називають "ветерани"", — говориться у повідомленні.

Так званий фонд "Захисники вітчизни", який діє в тому числі і на окупованих територіях України, проводить лекції "ветеранів СВО" для дітей в захоплених школах. Метою цих "виступів" є пропаганда загарбницької війни Кремля.

При цьому у загарбників виникають труднощі з лекторами, адже знайти "ветерана СВО", який зміг би якісно прочитати лекцію достатньо складно. В зв'язку з цим росіяни навіть публікують оголошення в яких шукають охочих підготувати лекції для українських дітей.

Раніше ми повідомляли, що дітей в окупації стрімко втягують у новий російський патріотично-мілітарний рух, який за кількістю учасників уже перевищив "Юнармію". Російський рух "Движение первых" на окупованих територіях очолили молоді колаборанти.

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, росіяни вимагали від українських дітей, вивезених в РФ, записуватися у пропагандистську організацію, відому як "Юнармія".

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