оккупанты зомбируют украинских детей

Российский захватчик выступает перед детьми в школе. Фото: росСМИ

На временно оккупированных территориях Украины враг проводит кампанию по героизации российских захватчиков. В частности, россияне организуют лекции так называемых "ветеранов СВО" для украинских школьников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в субботу, 13 июля.

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"На временно оккупированных территориях продолжается героизация преступников, мародеров, насильников и всех прочих пропагандисты называют "ветераны"", — говорится в сообщении.

Так называемый фонд "Защитники отечества", действующий в том числе и на оккупированных территориях Украины, проводит лекции "ветеранов СВО" для детей в увлеченных школах. Целью этих "выступлений" является пропаганда захватнической войны Кремля.

При этом у захватчиков возникают трудности с лекторами, ведь найти "ветерана СВО", который смог качественно прочитать лекцию достаточно сложно. В этой связи россияне даже публикуют объявления в которых ищут желающих подготовить лекции для украинских детей.

Ранее мы сообщали, что детей в оккупации стремительно вовлекают в новое российское патриотически-милитарное движение, которое по количеству участников уже превысило "Юнармию". Российское движение "Движение первых" на оккупированных территориях возглавили молодые коллаборанты.

Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, россияне требовали от украинских детей, вывезенных в РФ, записываться в пропагандистскую организацию, известную как "Юнармия".