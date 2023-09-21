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Російський блогер розповів, як розвідка окупантів використовує дрони

21 вересня 2023 09:24
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Російський блогер розповів, як розвідка окупантів використовує дрони
Російський оператор БпЛА. Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Більшість ворожих операторів БпЛА вміють працювати з двома типами безпілотників —Mavik та FPV. Як повідомив російський мілблогер через високу вартість, окупанти можуть зменшити їх використання.

Про це інформує ISW.

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Що відомо про тактику російських операторів безпілотників

Російський мілблогер окреслив тактику підготовки операторів безпілотників російських розвідувальних груп в Україні. За його словами, більшість російських розвідувальних груп мають два типи операторів безпілотників — оператора безпілотника Mavik, який проводить розвідувальні операції, і оператора безпілотника FPV, який проводить атаки.

Мілблогер зазначив, що оператори безпілотних літальних апаратів Mavik зазвичай коригують вогонь і здійснюють прямі атаки з землі та безпілотників. Водночас оператори безпілотників FPV вражають цілі, які ідентифікують оператори безпілотних літальних апаратів Mavik. За словами блогера, командирам російських розвідгруп не потрібне погодження старшого командування для нанесення ударів по цілях.

"Компетентні оператори Mavik навчатимуться до шести місяців, тоді як оператори дронів FPV — три місяці. Однак бойова ефективність безпілотників залежить від навичок їхніх операторів", — передає ISW.

Мілблогер також стверджував, що російські військові готують менше операторів FPV через витрачені час і гроші, необхідні для ремонту та комплектування дронів. Водночас ISW не помітила зменшення використання розвідувальних і FPV безпілотників.

"Мілблогер може стверджувати, що російські військові зменшують використання безпілотників через високу вартість, щоб отримати грошові пожертви на безпілотники", — пояснюють в ISW.

Нагадаємо, РФ запускає по Одещині нові партії дронів.

Водночас в ЦНС розповіли про нову тактику окупантів під час пошуку партизанів.

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