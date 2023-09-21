Российский блоггер рассказал, как разведка оккупантов использует дроны

Российский оператор БПЛА. Иллюстративное фото: росСМИ

Большинство вражеских операторов БПЛА умеют работать с двумя типами беспилотников – Mavik и FPV. Как сообщил российский милблогер из-за высокой стоимости, оккупанты могут уменьшить их использование.

Об этом информирует ISW.

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Что известно о тактике российских операторов беспилотников

Российский милблогер обозначил тактику подготовки операторов беспилотников российских разведывательных групп в Украине. По его словам, большинство российских разведывательных групп имеют два типа операторов беспилотников — оператора беспилотника Mavik, проводящего разведывательные операции, и оператора беспилотника FPV, проводящего атаки.

Милблогер отметил, что операторы беспилотных летательных аппаратов Mavik обычно корректируют огонь и совершают прямые атаки с земли и беспилотников. В то же время операторы беспилотников FPV поражают цели, идентифицируемые операторами беспилотных летательных аппаратов Mavik. По словам блоггера, командирам российских разведгрупп не нужно согласование старшего командования для нанесения ударов по целям.

"Компетентные операторы Mavik будут учиться до шести месяцев, тогда как операторы дронов FPV — три месяца. Однако боевая эффективность беспилотников зависит от навыков их операторов", — передает ISW.

Милблогер также утверждал, что российские военные готовят меньше операторов FPV из-за потраченного времени и денег, необходимых для ремонта и комплектования дронов. В то же время, ISW не заметила уменьшения использования разведывательных и FPV беспилотников.

"Милблогер может утверждать, что российские военные уменьшают использование беспилотников из-за высокой стоимости, чтобы получить денежные пожертвования на беспилотники", — объясняют в ISW.

Напомним, РФ запускает по Одесщине новые партии дронов.

В то же время в ЦНС рассказали о новой тактике оккупантов во время поиска партизан.