Російський фрегат "Адмірал Макаров" тягнули на буксирах у гавань Севастополя
Російський фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров" помітили в гавані Севастополя. Наразі він не може самостійно пересуватися.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Адмірал Макаров"
Сервіс Planet.com опублікував супутниковий знімок, зроблений вранці 15 вересня. На ньому видно російський фрегат "Адмірал Макаров", який відбуксирували у гавань Севастополя.
Видання зазначає, що офіційних повідомлень про пошкодження фрегата РФ останнім часом не було.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року у порту Севастополя пролунали вибухи. Згідно з заявами Міноборони РФ, було знищено фрегат "Адмірал Макаров" та пошкоджено ще два кораблі. Відомо, що всі вони були носіями ракет "Калібр".
Також ми писали, що у мережі оприлюднили перше фото пошкодженого російського ракетного корабля "Самум". Його напередодні атакував дрон СБУ "Морський малюк".
Додамо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.