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Російський фрегат "Адмірал Макаров" тягнули на буксирах у гавань Севастополя

16 вересня 2023 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російський фрегат "Адмірал Макаров" тягнули на буксирах у гавань Севастополя
Російський фрегат "Адмірал Макаров". Фото: planet.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров" помітили в гавані Севастополя. Наразі він не може самостійно пересуватися.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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"Адмірал Макаров"

Сервіс Planet.com опублікував супутниковий знімок, зроблений вранці 15 вересня. На ньому видно російський фрегат "Адмірал Макаров", який відбуксирували у гавань Севастополя.

Видання зазначає, що офіційних повідомлень про пошкодження фрегата РФ останнім часом не було.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у порту Севастополя  пролунали вибухи. Згідно з заявами Міноборони РФ, було знищено фрегат "Адмірал Макаров" та пошкоджено ще два кораблі. Відомо, що всі вони були носіями ракет "Калібр".

Також ми писали, що у мережі оприлюднили перше фото пошкодженого російського ракетного корабля "Самум". Його напередодні атакував дрон СБУ "Морський малюк". 

Додамо, у ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.  

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