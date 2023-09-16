Российский фрегат "Адмирал Макаров" тянули на буксирах в гавань Севастополя

Российский фрегат "Адмирал Макаров". Фото: planet.com

Российский фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" был замечен в гавани Севастополя. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Сервис Planet.com опубликовал спутниковый снимок, сделанный утром 15 сентября. На нем видно российский фрегат "Адмирал Макаров", который отбуксировали в гавань Севастополя.

Издание отмечает, что официальных сообщений о повреждении фрегата РФ в последнее время не было.

Напомним, в октябре 2022 года в порту Севастополя раздались взрывы. Согласно заявлениям Минобороны РФ, был уничтожен фрегат "Адмирал Макаров" и повреждены еще два корабля. Известно, что все они являлись носителями ракет "Калибр".

Также мы писали, что в сети обнародовали первое фото поврежденного российского ракетного корабля "Самум". Его накануне атаковал дрон СБУ "Морской малыш".

Добавим, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.