Российский фрегат "Адмирал Макаров" тянули на буксирах в гавань Севастополя
Российский фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" был замечен в гавани Севастополя. Сейчас он не может самостоятельно передвигаться.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Адмирал Макаров"
Сервис Planet.com опубликовал спутниковый снимок, сделанный утром 15 сентября. На нем видно российский фрегат "Адмирал Макаров", который отбуксировали в гавань Севастополя.
Издание отмечает, что официальных сообщений о повреждении фрегата РФ в последнее время не было.
Напомним, в октябре 2022 года в порту Севастополя раздались взрывы. Согласно заявлениям Минобороны РФ, был уничтожен фрегат "Адмирал Макаров" и повреждены еще два корабля. Известно, что все они являлись носителями ракет "Калибр".
Также мы писали, что в сети обнародовали первое фото поврежденного российского ракетного корабля "Самум". Его накануне атаковал дрон СБУ "Морской малыш".
Добавим, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.