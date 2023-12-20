Російський політолог, який закликав атакувати ЄС ядерною зброєю, має нерухомість у Венеції

Російський політолог Сергій Караганов. Фото: росЗМІ

Російський політолог Сергій Караганов закликав Росію завдати превентивного ядерного удару по Європі. Водночас у нього знайшли двоповерхову квартиру в одній з європейських країн.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Закликав завдати ядерного удару по Європі

Так, журналісти вияснили, що Сергій Караганов разом із дружиною Катериною Карагановою-Милославською має двоповерхову квартиру площею 84 кв. м у туристичному районі Венеції Кастелло.

Проте після його заяв користуватися майном росіянин не зможе — він потрапив під санкції ЄС.

Водночас його сім'я може отримувати дохід від венеціанської квартири. Поруч із табличкою з прізвищем Караганова дзвінки на дверях мають реєстраційний номер, а значить помешкання здається в оренду туристам.

Відомо, що Караганов є одним із засновників недержавної організації Рада із зовнішньої та оборонної політики, тісно пов'язаної з російською владою. На сайті організації зазначається, що вона "здійснює свою діяльність у тісній співпраці" з адміністрацією президента та силовиками.

Квартира сім'ї Караганових. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що Верховний суд Європейського Союзу 20 грудня підтвердив санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, які були застосовані до нього після початку війни Росії в Україні. Раніше мільярдер позивався з наміром скасувати включення себе до санкційного списку.

Також ми писали, що 18 грудня Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на важливі сектори економіки країни-агресора та можливості обходити минулі санкції.