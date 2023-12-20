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Российский политолог, призвавший атаковать ЕС ядерным оружием, имеет недвижимость в Венеции

20 декабря 2023 12:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российский политолог, призвавший атаковать ЕС ядерным оружием, имеет недвижимость в Венеции
Российский политолог Сергей Караганов. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российский политолог Сергей Караганов призвал Россию нанести превентивный ядерный удар по Европе. В то же время у него нашли двухэтажную квартиру в одной из европейских стран.

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, журналисты выяснили, что Сергей Караганов вместе с женой Екатериной Карагановой-Милославской имеет двухэтажную квартиру площадью 84 кв. м в туристическом районе Венеции Кастелло.

Однако после его заявлений пользоваться имуществом россиянин не сможет — он попал под санкции ЕС.

В то же время, его семья может получать доход от венецианской квартиры. Рядом с табличкой с фамилией Карагановы звонки на дверях имеют регистрационный номер, а значит, жилье сдается в аренду туристам.

Известно, что Караганов является одним из основателей негосударственной организации Совета по внешней и оборонной политике, тесно связанной с российскими властями. На сайте организации отмечается, что она "осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве" с администрацией президента и силовиками.

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Квартира семьи Карагановых. Фото: росСМИ

Напомним, что Верховный суд Европейского Союза 20 декабря подтвердил санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, применявшиеся к нему после начала войны России в Украине. Ранее миллиардер судился с намерением отменить включение себя в санкционный список.

Также мы писали, что 18 декабря Европейский Союз принял 12 пакет санкций против России. Ограничения направлены на важные сектора экономики страны-агрессора и возможности обходить прежние санкции.

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