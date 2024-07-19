Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російський удар по Миколаєву — кількість жертв та постраждалих зросла arrow

Російський удар по Миколаєву — кількість жертв та постраждалих зросла

19 липня 2024 23:17
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Удар по Миколаєву 19 липня — загинула дитина
Наслідки ракетного удару. Фото: Офіс генпрокурора
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 19 липня, росіяни вдарили по Миколаєву. Ракета влучила у дитячий майданчик, внаслідок атаки загинуло троє людей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Удар по Миколаєву 19 липня

За попередніми даними, 18 липня о 17:13 військові РФ завдали авіаудару по житловому районі Миколаєва. Внаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик. Також серед загиблих є літня жінка та чоловік. П’ятеро осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Згідно з попередніми даними, по місту вдарили ракетою Х-59.

Наслідки ракетного удару. Фото: Офіс Генпрокурора
Наслідки ракетного удару. Фото: Офіс генпрокурора

УВАГА! Фото містить чутливий контент, 18+

Постраждалі внаслідок удару по Миколаєву. Фото: Офіс Генпрокурора
Постраждалі внаслідок удару по Миколаєву. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, російська армія завдала удару по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

Також російські загарбники атакували Одещину балістикою. Ракета "Іскандер-М" була запущена з території тимчасово окупованого Криму та сили ППО змогли її збити. 

війна Миколаїв Україна Офіс генерального прокурора Миколаївська область війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні