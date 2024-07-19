Удар по Миколаєву 19 липня — загинула дитина

Наслідки ракетного удару. Фото: Офіс генпрокурора

У п'ятницю, 19 липня, росіяни вдарили по Миколаєву. Ракета влучила у дитячий майданчик, внаслідок атаки загинуло троє людей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Удар по Миколаєву 19 липня

За попередніми даними, 18 липня о 17:13 військові РФ завдали авіаудару по житловому районі Миколаєва. Внаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик. Також серед загиблих є літня жінка та чоловік. П’ятеро осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Згідно з попередніми даними, по місту вдарили ракетою Х-59.

Наслідки ракетного удару. Фото: Офіс генпрокурора

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Постраждалі внаслідок удару по Миколаєву. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, російська армія завдала удару по місту Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі та руйнування.

Також російські загарбники атакували Одещину балістикою. Ракета "Іскандер-М" була запущена з території тимчасово окупованого Криму та сили ППО змогли її збити.