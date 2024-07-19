Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российский удар по Николаеву — количество жертв и пострадавших возросло arrow

Российский удар по Николаеву — количество жертв и пострадавших возросло

19 июля 2024 23:17
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Удар по Николаеву 19 июля — погиб ребенок
Последствия ракетного удара. Фото: Офис генпрокурора
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В пятницу, 19 июля, россияне ударили по Николаеву. Ракета попала в детскую площадку, в результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте также:

Удар по Николаеву 19 июля

По предварительным данным, 18 июля в 17:13 военные РФ нанесли авиаудар по жилому району Николаева. В результате атаки погиб 12-летний мальчик. Также среди погибших есть пожилая женщина и мужчина. Пятеро человек получили ранения различной степени тяжести.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Согласно предварительным данным, по городу ударили ракетой Х-59.

Последствия ракетного удара. Фото: Офис Генпрокурора
Последствия ракетного удара. Фото: Офис генпрокурора

ВНИМАНИЕ! Фото содержит чувствительный контент, 18+

Пострадавшие в результате удара по Николаеву. Фото: Офис Генпрокурора
Пострадавшие в результате удара по Николаеву. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, российская армия нанесла удар по городу Чугуев Харьковской области. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Также российские захватчики атаковали баллистикой Одесскую область. Ракета "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного Крыма и силы ПВО смогли ее сбить.

война Николаев Украина Офис генерального прокурора Николаевская область война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня