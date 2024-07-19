Удар по Николаеву 19 июля — погиб ребенок

Последствия ракетного удара. Фото: Офис генпрокурора

В пятницу, 19 июля, россияне ударили по Николаеву. Ракета попала в детскую площадку, в результате атаки погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Удар по Николаеву 19 июля

По предварительным данным, 18 июля в 17:13 военные РФ нанесли авиаудар по жилому району Николаева. В результате атаки погиб 12-летний мальчик. Также среди погибших есть пожилая женщина и мужчина. Пятеро человек получили ранения различной степени тяжести.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Согласно предварительным данным, по городу ударили ракетой Х-59.

Последствия ракетного удара. Фото: Офис генпрокурора

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Пострадавшие в результате удара по Николаеву. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, российская армия нанесла удар по городу Чугуев Харьковской области. В результате обстрела есть пострадавшие и разрушения.

Также российские захватчики атаковали баллистикой Одесскую область. Ракета "Искандер-М" была запущена с территории временно оккупированного Крыма и силы ПВО смогли ее сбить.