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Розробник World of Tanks заявив про запуск благодійної ініціативи на користь України

20 жовтня 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Розробник World of Tanks заявив про запуск благодійної ініціативи на користь України
Розробник World of Tanks повідомив про запуск благодійної ініціативи на користь України. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Розробник World of Tanks повідомив про запуск благодійної ініціативи на користь України. Wargaming додав унікальні українські тематичні набори у шість своїх активних ігор. Збір коштів відбудеться з 18 жовтня до 1 листопада.

Про це йдеся на сайті Wargaming.

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Благодійна ініціатива на користь України

Wargaming у шість своїх активних ігордодав унікальні українські тематичні набори.

Всі кошти від продажу внутрішньоігрового контенту пообіцяв передати на покупку реанімобілів.

Благодійна ініціатива
Благодійна ініціатива на користь України. Фото: скриншот

"Ми обожнюємо військові ігри, але ненавидимо справжню війну", — заявили у компанії.

Благодійна ініціатива
Благодійна ініціатива на користь України. Фото: скриншот

Разом з тим, у компанії Lesta Game, яка отримала бізнес розробників World of Tanks у РФ та Білорусі, вже заявили, що не причетні до зборів на підтримку України. Вони попередили російських гравців, що їм необхідно бути обережними під час здійснення онлайн-платежів, "щоб не порушувати законодавство Росії та Білорусі".

Нагадаємо, офіційний Берлін не збирається кидати Україну сам на сам у війні з Росією. Німеччина постачатиме зброю і надалі. Нині там готують новий пакет військової допомоги. До нього мають увійти засоби протиповітряної оборони.

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