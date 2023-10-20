Розробник World of Tanks заявив про запуск благодійної ініціативи на користь України
Розробник World of Tanks повідомив про запуск благодійної ініціативи на користь України. Wargaming додав унікальні українські тематичні набори у шість своїх активних ігор. Збір коштів відбудеться з 18 жовтня до 1 листопада.
Про це йдеся на сайті Wargaming.
Благодійна ініціатива на користь України
Wargaming у шість своїх активних ігордодав унікальні українські тематичні набори.
Всі кошти від продажу внутрішньоігрового контенту пообіцяв передати на покупку реанімобілів.
"Ми обожнюємо військові ігри, але ненавидимо справжню війну", — заявили у компанії.
Разом з тим, у компанії Lesta Game, яка отримала бізнес розробників World of Tanks у РФ та Білорусі, вже заявили, що не причетні до зборів на підтримку України. Вони попередили російських гравців, що їм необхідно бути обережними під час здійснення онлайн-платежів, "щоб не порушувати законодавство Росії та Білорусі".
Нагадаємо, офіційний Берлін не збирається кидати Україну сам на сам у війні з Росією. Німеччина постачатиме зброю і надалі. Нині там готують новий пакет військової допомоги. До нього мають увійти засоби протиповітряної оборони.
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