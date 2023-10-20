Разработчик World of Tanks заявил о запуске благотворительной инициативы в пользу Украины
Разработчик World of Tanks сообщил о запуске благотворительной инициативы в пользу Украины. Wargaming добавил уникальные украинские тематические наборы в шесть своих активных игр. Сбор средств пройдет с 18 октября по 1 ноября.
Об этом идет речь на сайте Wargaming.
Благотворительная инициатива в пользу Украины
Wargaming в шесть своих активных игр добавил уникальные украинские тематические наборы.
Все средства от продажи внутриигрового контента пообещал передать на покупку реанимобилей.
"Мы обожаем военные игры, но ненавидим настоящую войну", — заявили в компании.
Вместе с тем, в компании Lesta Game, получившей бизнес разработчиков World of Tanks в РФ и Белоруссии, уже заявили, что не причастны к сборам в поддержку Украины. Они предупредили российских игроков, что им необходимо соблюдать осторожность во время осуществления онлайн-платежей, "чтобы не нарушать законодательство России и Беларуси".
Напомним, официальный Берлин не собирается бросать Украину один на один в войне с Россией. Германия будет поставлять оружие и дальше. Сейчас там готовится новый пакет военной помощи. В него должны войти средства противовоздушной обороны.
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