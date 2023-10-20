Разработчик World of Tanks заявил о запуске благотворительной инициативы в пользу Украины

Разработчик World of Tanks сообщил о запуске благотворительной инициативы в пользу Украины. Фото: скриншот

Разработчик World of Tanks сообщил о запуске благотворительной инициативы в пользу Украины. Wargaming добавил уникальные украинские тематические наборы в шесть своих активных игр. Сбор средств пройдет с 18 октября по 1 ноября.

Об этом идет речь на сайте Wargaming.

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Благотворительная инициатива в пользу Украины

Wargaming в шесть своих активных игр добавил уникальные украинские тематические наборы.

Все средства от продажи внутриигрового контента пообещал передать на покупку реанимобилей.

Благотворительная инициатива в пользу Украины. Фото: скриншот

"Мы обожаем военные игры, но ненавидим настоящую войну", — заявили в компании.

Благотворительная инициатива в пользу Украины. Фото: скриншот

Вместе с тем, в компании Lesta Game, получившей бизнес разработчиков World of Tanks в РФ и Белоруссии, уже заявили, что не причастны к сборам в поддержку Украины. Они предупредили российских игроков, что им необходимо соблюдать осторожность во время осуществления онлайн-платежей, "чтобы не нарушать законодательство России и Беларуси".

Напомним, официальный Берлин не собирается бросать Украину один на один в войне с Россией. Германия будет поставлять оружие и дальше. Сейчас там готовится новый пакет военной помощи. В него должны войти средства противовоздушной обороны.