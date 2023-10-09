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Розвідка підтвердила інтереси РФ у розпаленні війни на Близькому Сході: звернення Зеленського

9 жовтня 2023 20:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Розвідка підтвердила інтереси РФ у розпаленні війни на Близькому Сході: звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з ГУР, зовнішньою розвідкою, а також дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі. За наявною інформацією, держава-терорист Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході. 

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

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РФ зацікавлена у війні в Ізраїлі

"За наявною інформацією — дуже чіткою, — Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, дії РФ є цілковитою загрозою для безпеки усього світу.  

"І ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. І готуємо відповідні кроки. А головне, захищаємо необхідність максимальної єдності світу", — наголосив Зеленський. 

Зеленський про звільнення Танцюри

Також Зеленський додав, що сьогодні, 9 жовтня, він звільнив командувача Сил територіальної оборони Ігоря Танцюру. Згідно з указом №679/2023, командувачем Сил ТрО призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

"Провів заміну командувача сил територіальної оборони Збройних сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича. Головне завдання — розвиток сил територіальної оборони", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені. Він закликав об'єднатися для боротьби з терористами та порівняв тактику ХАМАС в Ізраїлі з тактикою РФ в нашій державі. 

Додамо, у попередньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що внаслідок терористичних дій ХАМАСу загинули двоє українців.

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