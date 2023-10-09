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Разведка подтвердила интересы РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке: обращение Зеленского

9 октября 2023 20:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Разведка подтвердила интересы РФ в разжигании войны на Ближнем Востоке: обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с ГУР, внешней разведкой, а также дипломатами по ситуации в Израиле. По имеющейся информации, государство-террорист Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в вечернем обращении Владимира Зеленского.

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"По имеющейся информации — очень четкой, — Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий и этим помог России уничтожать свободу в Европе", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, действия РФ представляют собой полную угрозу для безопасности всего мира.

"И мы знаем, как этой угрозе противодействовать. И готовим соответствующие шаги. А главное, защищаем необходимость максимального единства мира",  подчеркнул Зеленский.

Зеленский об увольненииТанцюры

Также Зеленский добавил, что сегодня, 9 октября, он уволил командующего Сил территориальной обороны Игоря Танцюру. Согласно указу №679/2023, командующим Сил ТрО назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

"Провел замену командующего силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Вместо Игоря Танцюры командующим назначен Анатолий Баргилевич. Главная задача — развитие сил территориальной обороны", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене. Он призвал объединиться для борьбы с террористами и сравнил тактику ХАМАС в Израиле с тактикой РФ в нашем государстве.

Добавим, в предварительном обращении Владимир Зеленский заявил, что в результате террористических действий ХАМАС погибли двое украинцев.

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