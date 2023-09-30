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Розвідник в небі: у Вінниці створили новий дрон "Щедрик"

30 вересня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Розвідник в небі: у Вінниці створили новий дрон "Щедрик"
Новий безпілотник "Щедрик". Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні представили новий безпілотник "Щедрик". Це розвідувальний дрон. Він рухається зі швидкістю 150 км/год і має радіус дії до 40 кілометрів. 

Про це повідомляє видання Sundries.

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Розробники сподіваються, що цей безпілотник стане суттєвою допомогою захисникам на передовій, адже розроблявся з урахуванням основних потреб військових для здійснення його максимальної ефективності під час операцій.

Також вони заявили, що дрон може підніматися на висоту до 4000 м, рухатися зі швидкістю 150 км/год і має радіус дії до 40 км.

А назву новому безпілотнику обирали самі вінничани шляхом голосування.

Нагадаємо, військовий альянс НАТО намагається розробити нові технології, які дозволять краще моніторити підводні канали в реальному часі після того, як рік тому трапилися вибухи на газопроводі Nord Stream. Відтак Альянс випробовує морські дрони та залучають штучний інтелект. 

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