Розвідник в небі: у Вінниці створили новий дрон "Щедрик"

Новий безпілотник "Щедрик". Фото: скриншот

В Україні представили новий безпілотник "Щедрик". Це розвідувальний дрон. Він рухається зі швидкістю 150 км/год і має радіус дії до 40 кілометрів.

Про це повідомляє видання Sundries.

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Розробники сподіваються, що цей безпілотник стане суттєвою допомогою захисникам на передовій, адже розроблявся з урахуванням основних потреб військових для здійснення його максимальної ефективності під час операцій.

Також вони заявили, що дрон може підніматися на висоту до 4000 м, рухатися зі швидкістю 150 км/год і має радіус дії до 40 км.

А назву новому безпілотнику обирали самі вінничани шляхом голосування.

Нагадаємо, військовий альянс НАТО намагається розробити нові технології, які дозволять краще моніторити підводні канали в реальному часі після того, як рік тому трапилися вибухи на газопроводі Nord Stream. Відтак Альянс випробовує морські дрони та залучають штучний інтелект.