Разведчик в небе: в Виннице создали новый дрон "Щедрик"
В Украине представили новый беспилотник "Щедрик" Это разведывательный дрон. Он двигается со скоростью 150 км/ч и имеет радиус действия до 40 км.
Об этом сообщает издание Sundries.
Новый боевой дрон для ВСУ
Разработчики надеются, что этот беспилотник станет существенной помощью защитникам на передовой, ведь разрабатывался с учетом основных военных потребностей для осуществления его максимальной эффективности во время операций.
Также они заявили, что дрон может подниматься на высоту до 4000 м, двигаться со скоростью 150 км/ч и имеет радиус действия до 40 км.
А название новому беспилотнику выбирали сами винничане путем голосования.
Напомним, военный альянс НАТО пытается разработать новые технологии, позволяющие лучше мониторить подводные каналы в реальном времени после того, как год назад произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Альянс испытывает морские дроны и привлекает искусственный интеллект.