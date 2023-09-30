Разведчик в небе: в Виннице создали новый дрон "Щедрик"

Новый беспилотник "Щедрик". Фото: скриншот

В Украине представили новый беспилотник "Щедрик" Это разведывательный дрон. Он двигается со скоростью 150 км/ч и имеет радиус действия до 40 км.

Об этом сообщает издание Sundries.

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Разработчики надеются, что этот беспилотник станет существенной помощью защитникам на передовой, ведь разрабатывался с учетом основных военных потребностей для осуществления его максимальной эффективности во время операций.

Также они заявили, что дрон может подниматься на высоту до 4000 м, двигаться со скоростью 150 км/ч и имеет радиус действия до 40 км.

А название новому беспилотнику выбирали сами винничане путем голосования.

Напомним, военный альянс НАТО пытается разработать новые технологии, позволяющие лучше мониторить подводные каналы в реальном времени после того, как год назад произошли взрывы на газопроводе Nord Stream. Альянс испытывает морские дроны и привлекает искусственный интеллект.