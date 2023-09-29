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Столтенберг про підтримку України: зброя — це шлях до миру

29 вересня 2023 19:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Столтенберг про підтримку України: зброя — це шлях до миру
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: пресслужба НАТО
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В НАТО заявили, що зброя для України є шляхом до миру. В Альянсі зазначили, що без сильного військово-промислового коплексу немає сильних оборонних потужностей.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на першому засіданні Міжнародного форуму оборонної промисловості в Києві.

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За словами генсека, мужність не зупинить безпілотники, а героїзм не перехопить ракети.

"Прошу вас, викиньте це з голови. Авжеж, це добре, але Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості і швидко", — заявив він.

Додатково Столтенберг оцінив винахідливість українського ВПК. За його словами, вона впроваджує інновації "від безпілотників до розмінувань" надзвичайно швидко. Генсек додав: чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція у перемовинах.

"Це може звучати як парадокс, але зброя для України - це шлях до миру", — зауважив Єнс Столтенберг.

За повідомленням пресцентру Альянсу, на форуму були присутні оборонні концерни з усіх країн НАТО. В ньому взяли участь представники з більш ніж 20 країн. 

Нагадаємо, що раніше Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу треба готуватись до тривалої війни в Україні. Ще раніше генсек високо оцінив проведення українського контрнаступу. 

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