Столтенберг о поддержке Украины: оружие – это путь к миру

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: пресс-сслужба НАТО

В НАТО заявили, что оружие для Украины — путь к миру. В Альянсе отметили, что без сильного военно-промышленного комплекса нет сильных оборонных мощностей.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на первом заседании Международного форума оборонной промышленности в Киеве.

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По словам генсека, мужество не остановит беспилотники, а героизм не перехватит ракеты.

"Прошу вас, выбросьте это из головы. Конечно, это хорошо, но Украине нужны средства высокого качества, в большом количестве и быстро", — заявил он.

Дополнительно, Столтенберг оценил изобретательность украинского ВПК. По его словам, она внедряет инновации "от беспилотников до разминирования" очень быстро. Генсек добавил: чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее будет её позиция в переговорах.

"Это может звучать как парадокс, но оружие для Украины – это путь к миру", — отметил Йенс Столтенберг.

По сообщению пресс-центра Альянса, на форуме присутствовали оборонные концерны из всех стран НАТО. В нём приняли участие представители более чем 20 стран.

Напомним, что ранее Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу нужно готовиться к длительной войне в Украине. Ещё раньше генсек высоко оценил проведение украинского контрнаступления.