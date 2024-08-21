В ГУР заявили об уничтожении трех самолетов на аэродроме Саваслейка 16 августа

Пожар на аэродроме. Фото: скриншот с видео

Главное управление разведки 16 августа нанесло удар дронами-камикадзе по российскому военному аэродрому "Саваслейка". В результате атаки были уничтожены три вражеских самолета и еще около пяти — повреждены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР Telegram в среду, 21 августа.

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Так, 16 августа украинские силы нанесли удары дронами-камикадзе по военному аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области России.

По данным издания, в результате атаки на аэродроме были уничтожены самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И.

Скриншот поста РБК-Украина

Отметим, что аэродром "Саваслейка" расположен примерно в 660 километрах от Украины. Оккупанты регулярно используют его для взлета и посадки истребителей МиГ-31К, которые являются носителями баллистических ракет "Кинжал". Этими ракетами враг активно обстреливает территорию Украины.