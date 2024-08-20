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Олещук показал, как украинская авиация уничтожает подземный пункт врага в Курской области

20 августа 2024 10:46
Катерина Османская - Редактор
Курская область - украинская авиация уничтожила подземный пункт врага
Уничтожение подземного пункта россиян Фото: скриншот с видео
Катерина Османская - Редактор

Авиация Воздушных Сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении. Так, украинские пилоты уничтожили подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук во вторник, 20 августа, и показал соответствующее видео.

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На видео можно увидеть, как украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer в Курской области.

"Спасибо за работу! Вместе — к победе!" — сказал Олещук.

Последние новости из Курской области

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас контролируют более 1 250 квадратных километров территории Курской области и 92 населенных пункта. Глава государства добавил, что также операция в Курщине стала самой значительной инвестицией в процесс освобождения украинцев из российского плена.

Также 19 августа главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский доложил Зеленскому детали операции в Курской области. По словам главы государства, Украина добивается поставленных целей. Утром есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили некоторые аспекты нашей ракетной программы.

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