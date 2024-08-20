Курська область — українська авіація знищила підземний пункт ворога

Знищення підземного пункту росіян. Фото: скриншот з відео

Авіація Повітряних Сил щодня завдає ударів по об’єктах противника на Курському напрямку. Так, українські пілоти знищили підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у вівторок, 20 серпня, та показав відповідне відео.

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На відео можна побачити, як український винищувач денацифікує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Hammer у Курській області.

"Дякую за роботу! Разом — до перемоги!" — сказав Олещук.

Останні новини з Курської області

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили наразі контролюють більше ніж 1 250 квадратних кілометрів території Курської області та 92 населені пункти. Глава держави додав, що також операція на Курщині стала найзначнішою інвестицією в процес звільнення українців з російського полону.

Також 19 серпня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів Зеленському деталі операції в Курській області. За словами глави держави, Україна досягає поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Крім того, Зеленський та Сирський обговорили і деякі аспекти нашої ракетної програми.