Російські строковики намагають дезертирувати, щоб не брати участі в боях у Курській області

Росія кинула на Курщину ненавчених строковиків, які вдаються до дезертирства — ЗМІ
У Курській області Російська Федерація кинула в бій недосвідчених строковиків, які масово дезертирують. Наразі на цій ділянці фронту українські війська мають чисельну перевагу над ворогом.
Про це повідомляє The Financial Times.
Росіяни дезертирують з армії
Диктатору держави-агресора Володимиру Путіну не вистачає солдатів, щоб заткнути місце прориву російської оборони у Курській області. За оцінками експертів, майже за два тижні після наступу ЗСУ російських військ у регіоні і досі менше, ніж українських.
Наразі Кремль не поспішає перекидати війська з Донеччини, де загарбники продовжують наступати, хоча й ціною величезних втрат. Через це для участі в боях на Курщині почали перекидати солдатів-строковиків з інших регіонів Росії.
Іван Чувіляєв, представник проєкту "Ідіть лісом", який допомагає уникнути участі у війні проти України, розповів про масові звернення переляканих строковиків, яких перекидають на фронт. Він зазначив, що під Курськ направили щонайменше тисячу призовників, зокрема, з Московської та Ленінградської області.
Видання зазначає, що ці розрізнені частини не мають досвіду ведення спільних бойових дій і навряд чи зможуть зупинити добре вишколені і загартовані в боях підрозділи ЗСУ.
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