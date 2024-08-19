Российские срочники пытаются дезертировать, чтобы не участвовать в боях в Курской области

Россия бросила на Курщину необученных срочников, прибегающих к дезертирству — СМИ
В Курской области Российская Федерация бросила в бой неопытных срочников, которые массово дезертируют. В настоящее время на этом участке фронта украинские войска имеют численное преимущество над врагом.
Об этом сообщает The Financial Times.
Россияне дезертируют из армии
Диктатору государства-агрессора Владимиру Путину не хватает солдат, чтобы заткнуть место прорыва российской обороны в Курской области. По оценкам экспертов, почти через две недели после наступления ВСУ российских войск в регионе до сих пор меньше, чем украинских.
Пока Кремль не спешит перекидывать войска из Донецкой области, где захватчики продолжают наступать, хотя и ценой огромных потерь. Поэтому для участия в боях на Курщине начали перебрасывать солдат-срочников из других регионов России.
Иван Чувиляев, представитель проекта "Идите лесом", который помогает избежать участия в войне против Украины, рассказал о массовых обращениях перепуганных срочников, перебрасываемых на фронт. Он отметил, что под Курск направили минимум тысячу призывников, в частности, из Московской и Ленинградской областей.
Издание отмечает, что эти разрозненные части не обладают опытом ведения совместных боевых действий и вряд ли смогут остановить хорошо обученные и закаленные в боях подразделения ВСУ.
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