Вибухи на аеродромах в Росії — Генштаб офіційно підтвердив атаку 14 серпня

Пожежа на аеродромі "Саваслєйка". Фото: скриншот з відео

Сили оборони України в ніч проти середи, 14 серпня, уразили відразу чотири військових аеродроми на території Росії. Йдеться про летовища "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор".

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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Так, підрозділи Повітряних сил, ССО, СБУ та ГУР атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях Росії. Було уражено військові аеродроми ворога — "Халіно", "Саваслєйка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор".

Відомо, що на летовищах базується армійська авіація, винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інша військова авіаційна техніка росіян.

"Основними об’єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що злагоджена бойова робота всіх компонентів Сил оборони триває та анонсували наступні удари.