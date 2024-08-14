Взрывы на аэродромах в России - Генштаб официально подтвердил атаку 14 августа

В Генштабе официально подтвердили поражение военных аэродромов на территории России
Силы обороны Украины в ночь на среду, 14 августа, поразили сразу четыре военных аэродрома на территории России. Речь идет о аэропортах "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".
Об этом сообщила прессслужба Генштаба в Telegram .
Удары по аэродромам в России 14 августа
Так, подразделения Воздушных сил, ССО, СБУ и ГУР атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях России. Были поражены военные аэродромы врага — "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".
Известно, что на аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника россиян.
"Основными объектами поражения были составы горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются", — говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что слаженная боевая работа всех компонентов сил обороны продолжается и анонсировали следующие удары.
Читайте Новини.LIVE!