Взрывы на аэродромах в России - Генштаб официально подтвердил атаку 14 августа

Пожар на аэродроме "Саваслейка". Фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины в ночь на среду, 14 августа, поразили сразу четыре военных аэродрома на территории России. Речь идет о аэропортах "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".

Об этом сообщила прессслужба Генштаба в Telegram .

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Так, подразделения Воздушных сил, ССО, СБУ и ГУР атаковали четыре аэродрома в Воронежской, Курской и Нижегородской областях России. Были поражены военные аэродромы врага — "Халино", "Саваслейка", "Борисоглебск" и "Балтимор".

Известно, что на аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника россиян.

"Основными объектами поражения были составы горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения. Результаты атаки уточняются", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что слаженная боевая работа всех компонентов сил обороны продолжается и анонсировали следующие удары.