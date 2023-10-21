Битва за Авдеевку, анализ причин и последствий российских потерь

Украинский военный в Авдеевке. Фото: Reuters/Yevhen Titov

Октябрьское российское наступление столкнулось с тем, что оккупационный контингент переживал во время российско-украинской войны уже неоднократно с огромными потерями живой силы и техники. В чем причина и какими будут последствия — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Новые "рекорды" оккупантов

9 октября российские оккупационные войска начали наступление на город Авдеевка, расположенный неподалеку от Донецка. Через несколько дней появилась цифровая информация, подтвердившая прогнозы — россияне нагнали на Авдеевский плацдарм большое количество военнослужащих и военной техники.

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Украинский Генштаб ежедневно публикует данные о потерях оккупационной армии. Можно по-разному относиться к абсолютной точности этих данных, но очевидно, что тенденции они отражают достаточно адекватно. И вот что показали эти данные.

В течение 8 октября потери оккупантов по основным пунктам составляли — 350 человек, 2 танка, 3 бронемашины, 1 артсистема. Показатель, мало в чем отличавшийся от того, который можно было видеть после завершения битвы за Бахмут. На следующий день цифры немного увеличились — 450, 6, 3 и 7. А на следующий день мы увидели совсем другие данные.

10 октября — 820 военных, 34 танка, 91 бронемашина, 18 артсистем.

11 октября — 990, 42, 44, 32.

12 октября — 1030 (впервые со времен бахмутской мясорубки), 26, 49, 44.

13 октября — 970, 9, 24, 26.

14 октября — 880, 8, 25, 33.

15 октября — 860, 17, 23, 44.

Как видим, за первую неделю потери россиян выросли в несколько раз, а по некоторым пунктам даже на порядок. После этого ситуация для оккупантов несколько улучшилась, но 19 октября оккупанты за одни календарные сутки потеряли — 55 танков, 120 бронемашин, 29 артиллерийских систем. И около 1380 военнослужащих.

Хуже этого периода у россиян был только начальный период войны. Да, под Бахмутом были дни, когда регулярно погибало более тысячи оккупантов ежесуточно — но при этом не было таких потерь в технике. В чем причина?

Тактика российского командования

Во-первых, разница с Бахмутом очевидна. Там сражались "вагнеровцы", у которых не было большого количества тяжелой бронетехники и артиллерийских расчетов. Поэтому человеческие жертвы под Бахмутом и Авдеевкой сопоставимы, а потери техники нет.

Во-вторых, как объяснил Новини.LIVE военный эксперт Дмитрий Снегирев, россияне не изучили уроков этой войны. И не стали делать работу над ошибками. Это фактически подтверждают и Telegram-каналы российских "военкоров", которые вскоре после начала наступления на Авдеевку начали писать об огромных потерях, причем в очень знакомом формате были такие ситуации, когда танки и бронемашины просто расстреливали на марше.

Именно так россияне были разбиты в Киевской области. В знаменитом сражении в Скибине танки оккупационных войск уничтожались прямо на трассе, когда они в колонне шли на Киев. Потом был Угледар, где так же за короткое время оккупанты потеряли большое — хоть и не такое колоссальное, как сейчас — количество техники.

Сейчас ситуация повторяется. Это уже даже не "мясные штурмы" — в чистом виде это явление мы увидели в районе Бахмута, где Евгений Пригожин и командиры Вагнера просто бросали в бой завербованных уголовников. Сейчас же россияне пытаются атаковать позиции украинских войск мощными подразделениями, которые располагают большим количеством тяжелой бронетехники. Точнее, располагали, поскольку, как показывает статистика, потери россиян в эти дни на фронте, прежде всего под Авдеевкой, колоссальны.

Командование российского оккупационного контингента в Украине не придумало ничего лучше, чем снова попытаться взять укрепление ВСУ банальным таранным ударом "в лоб". И снова, как и в предыдущих случаях, эта идея провалилась.

Чего ждать от россиян дальше

Здесь стоит отметить одну очень важную вещь. Как уже было сказано, предварительным таким массированным наступлением на позиции украинских войск (не считая Купянской операции она развивается параллельно с Авдеевской) был штурм Угледара.

Этот штурм совершался в январе-феврале. После того, несмотря на благоприятную летнюю погоду (использованную Силами обороны Украины для наступления прежде всего на двух южных направлениях), россияне не предпринимали подобных действий до октября. Причиной такого затишья, скорее всего, являются проблемы с поставкой на фронт оружия, техники и боеприпасов.

То есть после угледарского разгрома россияне собирались с силами полгода. И это при том, что потери там были меньше, чем сейчас. Так, за неделю активных боев в феврале оккупанты потеряли 130 единиц техники, среди них 36 — это танки. Сейчас только за один день — 55 единиц танковой техники. Из них в районе Авдеевки точно не менее 36.

Поэтому за полгода, накопив достаточное количество бронетехники и артиллерийских систем, россияне не придумали ничего лучше, чем прибегнуть к уже испытанной и откровенно провальной тактике. Тактика, которая, как отметил Дмитрий Снегирев, была характерна для действий советской армии во Второй мировой войне, то есть восемь десятилетий назад.

Сколько оккупанты будут оправляться после Авдеевской разные? Очевидно, это будет достаточно длительный период, скорее всего, до следующей весны — поскольку санкции усиливаются и усиливаются, а военно-промышленный комплекс страны-агрессора не справляется со всеми требованиями кремлевского руководства.

Поэтому командованию Сил обороны Украины после завершения битвы за Авдеевку необходимо использовать период затишья для того, чтобы окончательно дожать оккупантов на проблемных для них участках фронта. К тому же Украина начала получать дальнобойные ракеты ATACMS, что в свою очередь означает, что часть российских танков и бронемашин может в следующий раз даже не доехать до линии фронта.