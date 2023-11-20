Боец ГУР МО 3 дня и 2 ночи мимо своих собратьев

Боец с позывным "Хохол". Фото: Украинская правда

Боец спецподразделения ГУР МО "Артан" с позывным "Хохол" рассказал как три дня и две ночи самостоятельно мимо сквозь минные поля и вражеские позиции, без еды, воды и компаса. Бойца все время считали "двухсотым", а его жена успела заказать место на кладбище.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

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В октябре 2023 года во время одной из операций спецподразделения "Артан" на Купянском направлении Хохол оказался в тылу россиян, в лесу, прямо посреди враждебных позиций.

Это произошло когда боец вместе с двумя собратьями натолкнулись на позиции врага. Завязался бой. Парень отпрыгнул.

"Я только начал отходить, как к ним подошла помощь. Меня начали засыпать ручными гранатами, и я пошел вглубь на то расстояние, куда они не могли добросить. Отошел где-то метров на 50, но меня достали ВОГом (осколочным боеприпасом из подствольного гранатомета – Ред.). Рядом – разрыв, и я потерял сознание. Только сейчас я понимаю, что ко мне тогда никто не пришел, потому что я находился на минном поле”, — объяснил Хохол.

Боец пришел в себя на следующее утро от взрывов рядом.

Я понимаю, что у меня три варианта. Сдаваться в плен, оставаться здесь или выходить. И я пошел на выход. Взял с собой я два магазина, турникет, ножик и икону свою забрал – больше ничего. Турникет брал из следующих соображений: если будет одно ранение в концовку, то я его наложу. А если уж второе, то буду снимать и стекать кровью, потому что я думал, что не выживу. И еще один патрон для себя – на всякий случай", — рассказал парень.

Боец ГУР МО "Хохол". Фото: УП

Три дня и две ночи полз к своим

После того, как бойцу удалось покинуть минное поле и скрыться от вражеского дрона, пришлось три дня и две ночи ползти, не имея ни еды, ни воды.

"По дороге нарвался на снайпера. Начал быстро ползти, тело нагрелось, и он смог увидеть меня в прибор. Кстати, это не обязательно был вражеский снайпер, мог быть и наш. У меня над головой просвистела пуля. Я остановился и буквально в метре от меня зашла еще одна", — сказал спецназовец.

На другой день начались дожди и туманы, что еще больше сбивало ориентиры.

"Я только по звуку оружия, когда начинал работать "браунинг", например, понимал, что наши где-то там. У меня даже галлюцинации начались: я мимо и "разговаривал" с женой. Уже тогда понимал, что мечтаю. Я потерял направление, просто сбился и не понимал, куда двигаюсь", — говорит Хохол.

В какой-то момент парень добрался до вражеских позиций. Он был так близко, что слышал все их разговоры. Хохол четыре часа проходил участок в 12 метров между двумя враждебными позициями, чтобы не выдать себя и чтобы не сработал ни один прибор.

"Достался окрестностей села Ивановка, там кладбище и окопы. Нашел пол бутылки с водой. Пить пришлось маленькими глотками, задерживая воду во рту. Я понимал, что если сейчас сразу все выпью, то меня там и упокоят. Уже там, на кладбище После долгого ползания я поднялся на ноги и пошел понемногу. Когда поднялся, понял, что ходить разучился. А вокруг еще продолжается бой, работают пулеметы, минометы", — рассказал Хохол.

Боец с позывным "хохол" запускает дрон. Фото: УП

Жена уже заказала место на кладбище

После 3 дней и 2 ночей ползания Хохол добрался до украинских позиций. Его забрали и отвезли в пункт управления.

"Когда меня нашли, доктор сказал: "Тебе оставалось 12-14 часов". У меня давление было 60 на 80. Меня довели до стабилизационного пункта, я потерял сознание. Хотели поставить капельницы - а некуда", — вспоминает боец.

Поскольку Хохол долгое время не выходил на связь, супруга начала звонить собратьям и руководству. Его считали уже мертвым.

"К ней приехали домой, сказали: так и так. Она спросила, сто процентов ли, что он погиб? Ей ответили, что 99%. Сказали, что ведут переговоры, чтобы обменять тело. Так что жена место на кладбище заказала, свечи заготовила", — рассказал боец.

Когда спецназовец добрался до украинского поста живым, кто-то из присутствующих крикнул: " Дайте телефон, он жену наберет, она ведь там с ума сходит! ".

"Наконец-то кто-то ее набрал. И дальше я помню дословно. Я взял трубку и сказал ей: "Извини, что я так долго к тебе мимо ", — рассказал Хохол.

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