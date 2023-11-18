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У ГУР пояснили для чого вони організовують рейди на Крим

18 листопада 2023 14:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ГУР пояснили для чого вони організовують рейди на Крим
Українські розвідники тренуються біля Криму. Фото: Командування ОЗ ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український спецпризначенець Артан, відомий під псевдонімом "Лютий", розповів про свою участь в операціях у Криму. За його словами, метою рейдів є психологічний вплив на окупантів, а також підвищення бойової готовності солдатів для майбутнього звільнення півострова.

Про це розвідник розповів в інтерв'ю японському журналу At-s, передає ГУР Міноборони України.

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За словами військового, він брав участь у місіях 3 жовтня та 24 серпня 2023 року. В одній з операцій, на маленькому човні, Лютій разом із товаришами охороняв десантну групу на відстані 500-1000 метрів від кримських систем ПЗРК Stinger, очікуючи на атаки з боку Росії.

Спецпризначенець зазначив, що приблизно 30 осіб брали участь у жовтневій операції, яка тривала кілька годин і призвела до втрат з обох боків.

Також Артан входить до складу групи з приблизно 1000 осіб, які займаються диверсійною діяльністю в різних місцях. Він брав участь в операціях на нафтовому буровому об'єкті біля узбережжя Криму, який використовував Росію як базу зв'язку, який узяли під контроль Україною у вересні.

ГУР
Повідомлення ГУР Міноборони України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що агент партизанського руху "АТЕШ" успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії, розташованої у Феодосії, Крим. Йому вдалося зафіксувати всі важливі об'єкти на території частини.

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