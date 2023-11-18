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В ГУР объяснили для чего они организовывают рейды на Крым

18 ноября 2023 14:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ГУР объяснили для чего они организовывают рейды на Крым
Украинские разведчики тренируются возле Крыма. Фото: Командование ОС ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинский спецназовец Артан, известный под псевдонимом "Лютый" рассказал о своем участии в операциях в Крыму. По его словам, целью рейдов является психологическое воздействие на оккупантов, а также повышение боевой готовности солдат для будущего освобождения полуострова.

Об этом разведчик рассказал в интервью японскому журналу At-s, передает ГУР Минобороны Украины

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По словам военного, он участвовал в миссиях 3 октября и 24 августа 2023 года. В одной из операций, на маленькой лодке, Лютий вместе с товарищами охранял десантную группу на расстоянии 500-1000 метров от крымских систем ПЗРК Stinger, ожидая атак со стороны России.

Спецназовец указал, что примерно 30 человек принимали участие в октябрьской операции, которая длилась несколько часов и привела к потерям с обеих сторон. 

Также, что Артан входит в состав группы из примерно 1000 человек, занимающихся диверсионной деятельностью в различных местах. Он участвовал в операциях на нефтяном буровом объекте у побережья Крыма, использовавшемся Россией в качестве базы связи, который был взят под контроль Украиной в сентябре.

ГУР
Сообщение ГУР Минобороны Украины. Фото: скриншот

Напомним, что агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России, расположенной в Феодосии, Крым. Ему удалось запечатлеть все важные объекты на территории части.

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