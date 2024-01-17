Наев рассказал о ситуации на границе с Россией и Беларусью

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Фото: скриншот с видео

Российские войска ежедневно наносят удары по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Военные администрации решают вопросы эвакуации жителей этих регионов, так же как из прифронтовых населенных пунктов на востоке и юге Украины.



Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ситуация на севере Украины

"Ежедневно враг наносит по территории Сумской и Черниговской областей огневое поражение. Противник использует разные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, привлекает диверсионные группы", — рассказал Наев.

Читайте также:

Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул, что северная граница — это линия столкновения с врагом со всеми присущими ей боевыми действиями.

"Эти боевые действия могут привести к гибели как гражданских, так и военных людей, взятию их в плен и разрушению целых пограничных сел и городов. Каждый гражданский должен четко осознать, что пребывание вблизи границы с Россией опасно!" – отметил он.

Наев напомнил, что местные власти занимаются вопросами эвакуации жителей из этих регионов также, как из прифронтовых населенных пунктов на востоке и юге страны.

"Война продолжается, и для того чтобы украинские военные могли вести полноценный обмен огнем и уничтожать врага, не задумываясь, что могут навредить нашим гражданам, каждый сознательный украинец должен прислушиваться к советам военных администраций", — добавил генерал-лейтенант.

Напомним, ранее Наев показал, в каких условиях работают украинские защитники в Киевской области. Командующий Объединенными силами ВСУ также рассказал, есть ли в мобильных группах ПВО Киева запасы ракет в ПЗРК.