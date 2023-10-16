Детали обороны Азовстали: что происходило в Мариуполе

Один из защитников "Азовстали". Фото: Дмитрий "Орест" Козацкий, один из воинов мариупольского гарнизона

На выходных украинское информационное пространство взбудоражило опрос молодых граждан Украины в центре Киева. Незнание на втором году войны о героической обороне Мариуполя побудило нас напомнить о той странице нынешнего военного конфликта. Об этом читайте в сегодняшнем материале.

Мариуполь до полномасштабной войны

Второй по численности населения город Донецкой области вошел в историю российско-украинской войны еще во время первого этапа, в 2014 году. В апреле того года боевики, поддерживаемые Россией, напали на военную часть в Мариуполе. Ту атаку удалось отбить, достойное сопротивление оккупантам оказывали сотрудники МВД и СБУ.

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Позже группы боевиков снова атаковали несколько объектов в Мариуполе — и смогли на время закрепиться в городе. Только 13 июня бойцы Нацгвардии, МВД и двух батальонов территориальной обороны — "Азов" и "Днепр-1" — освободили город от оккупантов.

Но во второй половине августа российские войска пересекли государственную границу Украины. И именно Мариуполь был одной из основных целей оккупантов. Тогда россияне не смогли войти в сам город, в Мариуполь в сентябре 2014-го приезжал тогдашний Президент Украины Петр Порошенко. А в феврале 2015 года украинские войска даже отбросили фронт на 20 километров от азовского города-крепости.

Российские войска избрали тактику обстрела Мариуполя. Самым страшным ударом оказался обстрел микрорайона Восточный 24 января 2015-го — тогда погибли по меньшей мере 26 человек, несколько горожан получили ранения. В дальнейшем вплоть до 24 февраля 2022-го неподалеку от Мариуполя, с восточной, российской стороны, регулярно происходили стычки и позиционные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Трагедия 2022 года

После начала полномасштабного вторжения ситуация резко поменялась. Потому что россияне, довольно быстро пройдя линию фронта на юге, на админграницы между Херсонской областью и Крымом, пошли прежде всего не на север, на Запорожье, а на восток, в Мариуполь. Таким образом оккупанты решили взять этот город в кольцо.

Российские войска, кроме собственно военных действий, прибегли к тактике ударов по мирным жителям Мариуполя. Пользуясь преимуществом в воздухе и отсутствием у украинской армии современных систем ПВО (они начнут поступать уже во второй половине 2022-го), оккупанты наносили регулярные авиаудары по Мариуполю. Так, 9 марта авиабомба была сброшена в район роддома. Кадры эвакуации новорожденных, молодых мам и беременных облетели мир.

Через неделю произошла еще большая трагедия. Россияне разбомбили здание Донецкого мариупольского академического областного драматического театра. В подвале театра скрывались мирные жители, а на площади возле здания большими буквами было написано "Дети" — что, конечно же, не остановило оккупантов, а скорее наоборот, подтолкнуло их к этому военному преступлению. Приблизительное число погибших под руинами драмтеатра составляет 300 человек.

Герои "Азовстали"

Россияне сжимали кольцо вокруг города, поэтому в апреле украинские силы были вынуждены перейти на территорию завода "Азовсталь". Там, в огромных подвальных помещениях, фактически в целом подземном городе, было удобно держать оборону, потому что уже 19 апреля россияне начали штурм территории завода.

Стоит отметить, что и в это время и перед тем, как украинский фронт в Мариуполе сузился до размеров "Азовстали", уникальную операцию смогли провести Воздушные силы ВС Украины. Украинским военным вертолетам неоднократно удалось долететь до окруженного города и привезти оружие, боеприпасы и необходимые для жизни вещи, в частности еду. Также было вывезено некоторое количество раненых.

Через две недели после начала боев, 4 мая, россияне прорвались на территорию "Азовстали", но украинское сопротивление продолжалось. Мариупольский гарнизон, согласно которому благодаря призыву украинских участников "Евровидения", группы Kalush Orchestra, узнал весь мир, держал оборону.

Закончилась она в ночь с 16 на 17 мая, когда часть защитников Мариуполя была эвакуирована оккупантами на территорию, подконтрольную России. 20 мая из "Азовстали" вышли командиры гарнизона.

Оленевка, Турция и суд

Часть пленных украинских военных — воинов ВСУ, пограничников, воинов полка "Азов" — отправили в концлагерь в концлагерь Оленевка, который оккупанты организовали в поселке Молодежном на территории Волновахской исправительной колонии №120. В ночь с 28 на 29 июля 2022 года там произошел взрыв, в котором россияне, конечно же, обвинили Украину, мол, это был ракетный удар ВСУ.

На самом же деле россияне устроили взрыв внутри помещения, где в бесчеловечных условиях находились украинские пленные. По подтвержденным данным, погибли 53 украинца, более 130 были ранены. Это почти весь контингент лагеря, где россияне держали, почти не кормя, 193 человека.

К счастью, не всех героев Мариуполя и "Азовстали" перевезли в Еленовку. Командование гарнизона было через некоторое время обменено, несмотря на возмущение российских шовинистов, на украинского пророссийского политика Виктора Медведчука. Но по договоренности пятеро командиров (всего тогда обменяли более 200 защитников Мариуполя) были отправлены не домой, а в режиме интернирования перелетели из России в Турцию. Впрочем, в следующем году они вернулись домой.

Те же бойцы мариупольского гарнизона, которые не погибли в оленевском теракте и не были обменены – предстали перед российским судом. Последний на сегодняшний день суд в стране-агрессоре (в городе Ростов-на-Дону) начался совсем недавно, 27 сентября. Перед путинской системой "правосудия" предстали 24 воина полка "Азов", которым грозит пожизненное заключение в российских колониях, о зверствах в которых уже узнал весь мир.

История обороны Мариуполя, история героев "Азовстали" — от парамедика Екатерины "Пташки" Полищук до командира полка "Азов" Дениса "Редиса" Прокопенко и и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея "Волыны" Волынского — одна из самых ярких, выдающихся страниц украинской борьбы за свое существование. И обязанность каждого украинца — минимум знать об их подвиге, распространять эту информацию, поддерживать Силы обороны Украины, по мере сил и возможностей приближая победу над агрессором. И, конечно же, освобождение Мариуполя.