Воздушная тревога ночью 16 августа – каким областям угрожают баллистические ракеты

Запуск ракеты в небо. Фото: Минобороны РФ

Воздушная тревога в Украине сейчас 16 августа в очередной раз объявлена из-за угрозы применения баллистики. В опасности: Сумская, Полтавская, Днепропетровская и другие области. Российские оккупанты могут атаковать с северо-востока.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" — предупреждают украинские военные.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом "покраснели" следующие области:

Воздушная тревога на Украине 16 августа. Фото: alerts.in.ua

Впоследствии мониторинговые каналы сообщили об угрозе баллистических ракет из временно оккупированного Крыма.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Почему тревога. Радар"

В результате воздушная тревога охватила Николаевскую и Херсонскую области.

Воздушная тревога на Украине 16 августа. Фото: alerts.in.ua

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