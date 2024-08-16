Воздушная тревога ночью 16 августа – каким областям угрожают баллистические ракеты

Повторная воздушная тревога — оккупанты приготовили баллистические ракеты
Воздушная тревога в Украине сейчас 16 августа в очередной раз объявлена из-за угрозы применения баллистики. В опасности: Сумская, Полтавская, Днепропетровская и другие области. Российские оккупанты могут атаковать с северо-востока.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Повторная воздушная тревога сейчас 16 августа
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" — предупреждают украинские военные.
Таким образом "покраснели" следующие области:
Впоследствии мониторинговые каналы сообщили об угрозе баллистических ракет из временно оккупированного Крыма.
В результате воздушная тревога охватила Николаевскую и Херсонскую области.
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