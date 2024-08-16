Воздушная тревога в Украине ночью 16 августа - БпЛА сменили курс

Ударные БпЛА изменили направление движения — каким областям угрожает опасность
16 августа 2024 01:22
обновлено: 01:43
Ударные дроны улетают в небе. Фото: depositphotos.com
Воздушная тревога в Украине 16 августа распространилась на южные, восточные и северные области. Речь идет о Николаевской, Одесской, Харьковской, Житомирской и других. Ударные беспилотники, являющиеся виновниками тревоги, направляются на запад.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушная тревога в Украине 16 августа
По данным украинских бойцов, дроны направляются на запад через Житомирскую область. Также "шахеды" заметили при движении из Николаевской области в сторону Одесской.
Таким образом, опасность объявлена в следующих областях:
- Житомирской,
- Харьковской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Одесской.
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