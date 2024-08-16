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Ударные БпЛА изменили направление движения — каким областям угрожает опасность

16 августа 2024 01:22
обновлено: 01:43
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 16 августа - БпЛА сменили курс
Ударные дроны улетают в небе. Фото: depositphotos.com
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 16 августа распространилась на южные, восточные и северные области. Речь идет о Николаевской, Одесской, Харьковской, Житомирской и других. Ударные беспилотники, являющиеся виновниками тревоги, направляются на запад.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских бойцов, дроны направляются на запад через Житомирскую область. Также "шахеды" заметили при движении из Николаевской области в сторону Одесской.

Воздушная тревога сейчас 16 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, опасность объявлена в следующих областях:

  • Житомирской,
  • Харьковской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Одесской.
Почему воздушная тревога сейчас 16 августа
Воздушная тревога на Украине 16 августа. Фото: alerts.in.ua

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беспилотники обстрелы оккупанты воздушная тревога опасность война в Украине війна атака

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