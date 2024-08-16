Воздушная тревога в Украине ночью 16 августа - БпЛА сменили курс

Ударные дроны улетают в небе. Фото: depositphotos.com

Воздушная тревога в Украине 16 августа распространилась на южные, восточные и северные области. Речь идет о Николаевской, Одесской, Харьковской, Житомирской и других. Ударные беспилотники, являющиеся виновниками тревоги, направляются на запад.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 16 августа

По данным украинских бойцов, дроны направляются на запад через Житомирскую область. Также "шахеды" заметили при движении из Николаевской области в сторону Одесской.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, опасность объявлена в следующих областях:

Житомирской,

Харьковской,

Кировоградской,

Николаевской,

Херсонской,

Одесской.

Воздушная тревога на Украине 16 августа. Фото: alerts.in.ua

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