Повітряна тривога в Україні вночі 16 серпня — БпЛА змінили курс

Ударні дрони летять у небі. Фото: depositphotos.com

Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня поширилась на південні, східні та північні області. Йдеться про Миколаївську, Одеську, Харківську, Житомирську та інші. Ударні безпілотники, які є винуватцями тривоги, прямують на захід.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських бійців, дрони прямують на захід через Житомирську область. Також "шахеди" помітили під час руху з Миколаївської області в бік Одеської.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином небезпека оголошена в таких областях:

Житомирській,

Харківській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській,

Одеській.

Повітряна тривога в Україні 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

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