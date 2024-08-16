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Ударні БпЛА змінили напрямок руху — яким областям загрожує небезпека

16 серпня 2024 01:22
оновлено: 01:43
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 16 серпня — БпЛА змінили курс
Ударні дрони летять у небі. Фото: depositphotos.com
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня поширилась на південні, східні та північні області. Йдеться про Миколаївську, Одеську, Харківську, Житомирську та інші. Ударні безпілотники, які є винуватцями тривоги, прямують на захід.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських бійців, дрони прямують на захід через Житомирську область. Також "шахеди" помітили під час руху з Миколаївської області в бік Одеської.

Повітряна тривога зараз 16 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

 Таким чином небезпека оголошена в таких областях:

  • Житомирській,
  • Харківській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Одеській.
Чому повітряна тривога зараз 16 серпня
Повітряна тривога в Україні 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

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