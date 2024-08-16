Повітряна тривога в Україні вночі 16 серпня — БпЛА змінили курс

Ударні БпЛА змінили напрямок руху — яким областям загрожує небезпека
16 серпня 2024 01:22
оновлено: 01:43
Ударні дрони летять у небі. Фото: depositphotos.com
Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня поширилась на південні, східні та північні області. Йдеться про Миколаївську, Одеську, Харківську, Житомирську та інші. Ударні безпілотники, які є винуватцями тривоги, прямують на захід.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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За даними українських бійців, дрони прямують на захід через Житомирську область. Також "шахеди" помітили під час руху з Миколаївської області в бік Одеської.
Таким чином небезпека оголошена в таких областях:
- Житомирській,
- Харківській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Одеській.
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