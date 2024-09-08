Удар пограничников по оккупантам – кадры уничтожения врага

Уничтожение врага пограничниками. Фото: скриншот из видео ГПСУ

Пограничники бригады "Гарт" сорвали россиянам ротацию под Волчанском. Украинские бойцы ударили по окупантам из артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в своем Telegram-канале сегодня, 8 сентября.

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Пограничники показали эффектные кадры уничтожения не менее трех оккупантов. Бойцы накрыли врага артиллерийским огнем, когда они пытались дислоцироваться.

"Уничтожены вражиские позиции, по меньшей мере три оккупанта ликвидированы" , — говорится в сообщении.