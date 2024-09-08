Удар прикордонників по окупантах - кадри знищення ворога

Прикордонники ефектно зірвали окупантам ротацію на Вовчанському напрямку
8 вересня 2024 18:33
Знищення ворога прикордонниками. Фото: скриншот з відео ДПСУ
Прикордонники бригади "Гарт" зірвали росіянам ротацію під Вовчанськом. Українські бійці вдарили по окупантах з артилерії.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у своєму Telegram-каналі сьогодні, 8 вересня.
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Прикордонники показали ефектні кадри знищення щонайменше трьох окупантів. Бійці накрили ворога артилерійським вогнем, коли ті намагалися дислокуватися.
"Знищено ворожі позиції, щонайменше три окупанта ліквідовано", — йдеться у повідомленні.
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